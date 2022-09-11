Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у Twitter.
“Резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки”, – зазначили у заяві.
A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions.
— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022
Вночі 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено після відновлення ЛЕП, що з’єднує станцію з енергосистемою України.
Протягом минулих трьох діб 6-й енергоблок працював лише на живлення власних потреб ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.
В “Енергоатомі” наголосили, що для недопущення аварійної ситуації російська сторона повинна припинити обстріли ліній зв’язку з Запорізькою АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.
- Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на Запорізькій АЕС навмисно вимкнули останню основну лінію електропередачі, аби загасити пожежу.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з главою української держави Володимиром Зеленським заявив, що єдиний спосіб відновити безпеку на окупованій РФ Запорізькій атомній електростанції – вивести звідти російські війська.