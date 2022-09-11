У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили про відновлення резервної лінії електропередачі до Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Енергодарі.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у Twitter.

“Резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні було відновлено, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки”, – зазначили у заяві.

A back-up power line to Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant (#ZNPP) has been restored, providing the plant with the external electricity it needs for reactor cooling and other safety functions. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 11, 2022

Вночі 11 вересня роботу ЗАЕС було повністю зупинено після відновлення ЛЕП, що з’єднує станцію з енергосистемою України.

Протягом минулих трьох діб 6-й енергоблок працював лише на живлення власних потреб ЗАЕС на критично низькому рівні потужності (від 114 до 140 МВт), оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв‘язку Запорізької АЕС з енергосистемою України.

В “Енергоатомі” наголосили, що для недопущення аварійної ситуації російська сторона повинна припинити обстріли ліній зв’язку з Запорізькою АЕС та створити навколо неї демілітаризовану зону. Після цього лінії зв‘язку можна буде відремонтувати, забезпечити включення і подальшу безпечну роботу ЗАЕС.