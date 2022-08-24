У МАГАТЕ запевнили, що візит на ЗАЕС може статися протягом наступних кількох днів

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Раніше Україна сповістила Міжнародне агентство з атомної енергії про те, що внаслідок російських обстрілів у суботу, 20 серпня та неділю, 21 серпня була пошкоджена інфраструктура ЗАЕС, зокрема лабораторні та хімічні приміщення.
Водночас зазначається, що обстріл у понеділок, 22 серпня пошкодив трансформатори сусідньої теплоелектростанції, спричинивши відключення лінії електропередач, що сполучає цю станцію з ЗАЕС.
За словами генерального директора МАГАТЕ, ці інциденти показують, чому організація “має бути в змозі” надіслати місію на Запорізьку АЕС “дуже скоро”: “Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок”, — запевнив Рафаель Гроссі.
На його думку, присутність групи МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори будуть успішні.
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- Військові РФ обстрілюють золовідвали Запорізької теплової електростанції, аби підняти хмари радіоактивного пилу та звинуватити в цьому Збройні сили України.
- Російські загарбники накопичують техніку та збільшують кількість військових на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.