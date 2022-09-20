Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про обстріл території поблизу Південноукраїнської атомної електростанції, що уразив три лінії електропередач і пошкодив вікна на майданчику.

Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ.

Генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі зауважив, що жодна з ЛЕП, що забезпечує подачу електроживлення на АЕС, не пошкоджена.

Український національний оператор “Енергоатом” окремо повідомив, що три реактори АЕС продовжують працювати в штатному режимі й ніхто з персоналу не постраждав. Зазначається, що через короткий проміжок часу три лінії електропередач автоматично відновилися. АЕС розташована приблизно за 250 км від Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі.

Гроссі зазначив, що “вибух біля Південноукраїнської АЕС дуже ясно демонструє потенційні загрози для інших ядерних об’єктів країни”.

В експертів продовжує викликати занепокоєння ситуація на Запорізькій АЕС.

“Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається крихкою та нестабільною. Минулого тижня ми побачили деякі покращення щодо блоків живлення, але сьогодні нам повідомили про нову невдачу в цьому відношенні. Завод розташований у зоні бойових дій, і його енергетичний статус далекий від безпечного. Тому там необхідно терміново створити охоронну зону ядерної безпеки”, – зазначив генеральний директор Гроссі.

Він ще раз наголосив, що “будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, є неприйнятними та мають бути негайно припинені”.