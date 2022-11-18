Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами підприємця, понад сотня магазинів Rozetka вже обладнані старлінками та генераторами, а тому безперешкодно працюють навіть під час відімкнення електропостачання.
“Але знаєте, що мене найбільше зворушує? Як нас сприймають українці. Хтось приходить зі своїм чайником і просить з’кипятити води, хтось сідає в кутку, щоб зарядити павербанк, хтось просто хоче побути подовше, бо є світло. Сьогодні в Києві прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа – і дістає з сумки мясорубку і м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо вже почала робити котлети…”, – написав він.
Всі ці потреби українців, наголосив Чечоткін, у магазинах виконують, а тому у них можна і зігрітися, і зарядити свої гаджети.
Він також додав, що до кінця цього тижня генераторами та старлінками буде забезпечено вже понад 170 магазинів мережі ROZETKA.
- Український інтернет-магазин та маркетплейс Rozetka відновив свою роботу в Бучі та Ірпені у Київській області, що раніше були окуповані російськими військовими.