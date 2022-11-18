Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що у магазинах Rozetka можна зігрітися чи навіть зарядити свої гаджети під час вимкнення електроенергії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами підприємця, понад сотня магазинів Rozetka вже обладнані старлінками та генераторами, а тому безперешкодно працюють навіть під час відімкнення електропостачання.

“Але знаєте, що мене найбільше зворушує? Як нас сприймають українці. Хтось приходить зі своїм чайником і просить з’кипятити води, хтось сідає в кутку, щоб зарядити павербанк, хтось просто хоче побути подовше, бо є світло. Сьогодні в Києві прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа – і дістає з сумки мясорубку і м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо вже почала робити котлети…”, – написав він.

Всі ці потреби українців, наголосив Чечоткін, у магазинах виконують, а тому у них можна і зігрітися, і зарядити свої гаджети.

Він також додав, що до кінця цього тижня генераторами та старлінками буде забезпечено вже понад 170 магазинів мережі ROZETKA.