Джерело: Transparency International Ukraine
Результати опитування продемонстрували, що українці та бізнес у більшості вважають корупцію основною загрозою під час відновлення країни. Таке побоювання вислови 73% та 80% опитаних відповідно.
На другому місці серед ризиків під час відновлення України – відсутність контролю та розкрадання державних коштів. Таке побоювання висловили 63% українців та 73% представників бізнесу.
На третьому місці опинилось побоювання ймовірного відновлення воєнних дій – це хвилює 45% громадян та 55% представників бізнесу.
Аби нейтралізувати страхи українців щодо корупції, потрібно забезпечити механізм контролю. Таку думку висловили 33% опитаних громадян та 44% представників бізнесу.
Окрім цього українці підтримують посилення кримінальної відповідальності за корупцію. Цю ідею підтримують 24% громадян та 18% представників бізнесу.
Також за даними опитування, понад половина українців вважають, що займатись фінансування відбудови України повинні бізнес (місцевий, національний, міжнародний), а також міжнародні організації і донори.
44% українців заявили, що ставити завдання щодо відбудови повинен президент України, тоді як 30% вважають, що цим повинна займатись місцева, законодавча та центральна влада.
Окрім цього, 54% опитаних заявили, що контролювати процес відбудови повинна місцева влада, а 49% вважають, що президент.
- Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 26 травня – 5 червня 2023 року провів всеукраїнське опитування стосовно мовної ситуації в країні.