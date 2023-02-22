Через війну Росії в Україні думки людей в західних країнах, з одного боку, і в таких країнах, як Китай, Індія та Туреччина, з іншого, розділилися. Про це свідчить нове опитування, натякаючи на майбутній багатополярний світовий порядок, де Європа та США матимуть менший вплив.

Про це інформує Politico.

Згідно з новим опитуванням Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), опублікованому в середу, 22 лютого, війна “оголила гострі географічні розбіжності в глобальних поглядах щодо “концепцій демократії та складу майбутнього міжнародного порядку”.

Повідомляється, що дані, зібрані з дев’яти країн ЄС, а також Сполученого Королівства, Китаю, Індії, Туреччини, Росії та США, свідчать про те, що прірва між поглядами західних союзників та рештою світу збільшилася.

Європейські та американські громадяни мають багато спільних точок зору щодо основних глобальних питань, зокрема те, що вони “мають допомогти Україні перемогти”, тоді як громадяни Китаю, Індії та Туреччини віддають перевагу “швидкому завершенню війни”, навіть якщо Україні доведеться поступитися територією.

Зазначено, що в західних країнах більшість учасників опитування (77% у Великобританії, 71% – у США та 65% – у дев’яти країнах-членах ЄС) описали Росію як “супротивника” їх власної країни. Натомість велика кількість жителів Китаю (76%), Індії (77%) і Туреччини (73%) не тільки усвідомлюють “силу” Росії, а й вважають країну стратегічним “союзником” і “партнером” власної держави. Крім того, багато хто також вважає, що Києву слід розглянути питання про здачу території, щоби швидше припинити конфлікт.

“Парадокс війни в Україні полягає в тому, що Захід одночасно більш згуртований і менш впливовий у світі, ніж будь-коли раніше”, – сказав Марк Леонард, співавтор звіту.

Також додається, що існують різні точки зору щодо загальної ролі, яку відіграватиме Захід у майбутньому світовому порядку. У Європі та США багато людей (29% у Великій Британії, 28% у дев’яти країнах ЄС і 26% у США) очікують нового “біполярного світу, який складатиметься з двох блоків на чолі з США та Китаєм”. Проте більшість населення великих незахідних країн “бачили майбутнє в багатополярному світовому порядку”.