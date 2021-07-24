У Маямі (Флорида) було прийнято рішення припинити пошуки тіл загиблих внаслідок обвалу частини будинку. Офіційно, в результаті трагедії загинули 97 осіб.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Рішення щодо припинення пошукової операції ухвалив уряд округу Маямі-Дейд. Частина будинку обвалилася 24 червня. Офіційно, було знайдено та ідентифіковано тіла 96 осіб. Одну людину витягли з-під завалів живою, але вона померла в лікарні від отриманих травм.

Наразі тільки одна людина з кондомініуму вважається зниклою безвісти.

Тепер пошуком загиблих та зниклих безвісти займатиметься поліцейське управління округу. Вони розбиратимуть уламки, шукаючи тіла загиблих чи їх особисті речі.

Протягом чотирьох тижнів пошуково-рятувальна операція тривала цілодобово.

Очільниця округу Даніелла Левін Кава опублікувала заяву, в якій назвала учасників рятувальної операції “справжніми супергероями”.