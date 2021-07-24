Про це повідомляє американське видання The New York Times.
Рішення щодо припинення пошукової операції ухвалив уряд округу Маямі-Дейд. Частина будинку обвалилася 24 червня. Офіційно, було знайдено та ідентифіковано тіла 96 осіб. Одну людину витягли з-під завалів живою, але вона померла в лікарні від отриманих травм.
Наразі тільки одна людина з кондомініуму вважається зниклою безвісти.
Тепер пошуком загиблих та зниклих безвісти займатиметься поліцейське управління округу. Вони розбиратимуть уламки, шукаючи тіла загиблих чи їх особисті речі.
Протягом чотирьох тижнів пошуково-рятувальна операція тривала цілодобово.
Очільниця округу Даніелла Левін Кава опублікувала заяву, в якій назвала учасників рятувальної операції “справжніми супергероями”.
- 24 червня у передмісті Маямі в містечку Серфсайд обвалився 12-поверховий житловий будинок.
- Президент США Джо Байден оголосив режим надзвичайної ситуації в штаті Флорида, де проходить рятувальна операція у зв’язку з обваленням багатоповерхового будинку.
- 1 липня, через тиждень після обвалу частини 12-поверхового будинку в передмісті Маямі, було ухвалено рішення тимчасово припинити пошуково-рятувальну операцію через загрозу повного обвалу.
- 3 липня в результаті рятувально-пошукової операції після обвалу будинку в передмісті Маямі з-під завалів вдалося витягнути 24 тіла.