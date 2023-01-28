1 січня 2023 року внаслідок удару ЗСУ по розміщенню російських військ у Макіївці, Росія втратила понад 300 армійців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, 1 січня 2023 року Росія зазнала втрат у понад 300 осіб внаслідок удару по розміщенню військ у Макіївці поблизу Донецька. За інформацією розвідки, більшість з них, ймовірно, були вбиті або зникли безвісти, а не отримали поранення.

У Міноборони нагадали, що після удару Міністерство оборони РФ публічно визнало, що російські війська зазнали втрат, заявивши про 89 вбитих.

Ймовірно, російські посадовці, зрозуміли, що уникати коментарів перед широкою критикою на адресу російського командування через цей інцидент – недоцільно.

У Міноборони Великої Британії зауважили, що різниця між кількістю втрат, визнаних Росією, і справжньою кількістю втрат вказує на повсюдну присутність дезінформації в російських публічних заявах.

“Зазвичай це відбувається через поєднання навмисної брехні, дозволеної вищим керівництвом, і поширення неточних звітів посадовцями, які прагнуть применшити свої недоліки в російській культурі “звинувачення і звільнення”, – пояснили у розвідці.