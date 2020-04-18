В офісі президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що доказів зв'язку поширення COVID-19 з лабораторіями в Китаї немає.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.

Представники офісу президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що на сьогоднішній день у них немає ніяких доказів зв’язку між новим коронавірусом та роботою дослідної лабораторії в китайському місті Ухань.

“Ми хотіли б прояснити, що на сьогоднішній день немає фактичних даних, що підтверджують інформацію, недавно поширену в пресі США, яка встановлює зв’язок між походженням COVID-19 і роботою лабораторії P4 в Ухані, Китай”, — поінформували в офісі.