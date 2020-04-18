Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.
Представники офісу президента Франції Еммануеля Макрона повідомили, що на сьогоднішній день у них немає ніяких доказів зв’язку між новим коронавірусом та роботою дослідної лабораторії в китайському місті Ухань.
“Ми хотіли б прояснити, що на сьогоднішній день немає фактичних даних, що підтверджують інформацію, недавно поширену в пресі США, яка встановлює зв’язок між походженням COVID-19 і роботою лабораторії P4 в Ухані, Китай”, — поінформували в офісі.
- Варто зазначити, що перший випадок коронавирусної хвороби був зафіксований в середині листопада минулого року. Наразі вчені намагаються ідентифікувати так званого нульового пацієнта, щоб зрозуміти, що було джерелом коронавірусу. Як передбачається, це могла бути дика тварина. Наприклад, кажан.
- Питання про походження коронавірусу стало політично чутливою темою в Китаї. Офіційні особи країни, зокрема, представник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзяні пропагував в соцмережах ідею про те, що вірус виник в США та був доставлений в Китай американськими військовими.
- Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавіруса COVID-19.