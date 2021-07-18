У Малайзії поліція знищила обладнання майнінгової ферми. Всього було утилізовано понад 1000 машин для майнінгу.

Про це повідомляє видання DayakDaily.

Поліція знищила 1069 одиниць обладнання ASICS для видобутку біткоїнів. Їх вилучили в рамках операції, яка тривала з лютого по квітень. Вісім осіб, причетних до крадіжки електроенергії, були заарештовані.

Згідно з даними поліції, майнери вкрали електроенергії на 8,4 мільйона рупій (1,9 мільйона доларів) в енергетичній компанії Sarawak Energy Berhad. Загальна вартість знищеної техніки – 1,6 млн доларів.

Зазначається, що знищені ASICS не лише завдали державі значних економічних збитків, а й викликали перебої в системі електропостачання та спровокували знищення трьох будівель.

Обладнання показово знищили катком та зняли процес на відео.