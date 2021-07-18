Про це повідомляє видання DayakDaily.
Поліція знищила 1069 одиниць обладнання ASICS для видобутку біткоїнів. Їх вилучили в рамках операції, яка тривала з лютого по квітень. Вісім осіб, причетних до крадіжки електроенергії, були заарештовані.
Згідно з даними поліції, майнери вкрали електроенергії на 8,4 мільйона рупій (1,9 мільйона доларів) в енергетичній компанії Sarawak Energy Berhad. Загальна вартість знищеної техніки – 1,6 млн доларів.
Зазначається, що знищені ASICS не лише завдали державі значних економічних збитків, а й викликали перебої в системі електропостачання та спровокували знищення трьох будівель.
Обладнання показово знищили катком та зняли процес на відео.
- У лютому Tesla заявила про інвестиції в біткоїни в розмірі 1,5 мільярда доларів. Відтоді Tesla продала частину криптовалюти, а Маск став критиком біткойнів з причин, серед яких споживання енергії.
- Також Tesla почала приймати біткоїни як оплату за електромобілі, але в травні відмовилася від цього.
- В червні Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.