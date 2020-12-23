Про це заявив генеральний директор міністерства охорони здоров’я країни Нур Хішам Абдулла, повідомляє New Straits Times.
“Штам A701V і мутації спайкового білка були також виявлені в країнах Південної Америки, в Австралії, Нідерландах і Сінгапурі. Однак ми поки не з’ясували клінічний вплив цього різновиду, його ефективність або агресивність”, – сказав він.
Щоб виявити новий штам мутованого вірусу, в штаті Сабах зібрали зразки заражених COVID-19 пацієнтів. У 60 з них виявили саме мутовану форму.
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Глава відомства зазначив, що перша партія вакцин, які закупила Малайзія, незабаром отримає попередню реєстрацію для прискорення процесу початку вакцинації.
“Ми вивчимо дані, і, якщо все добре, вакцина буде попередньо схвалена до березня наступного року”, – сказав Абдулла.
- Раніше повідомлялося, що новий штам коронавірусу, який швидко поширюється у Великій Британії, має мутації, що провокують зараження у дітей на рівні з дорослими. Це відрізняє його від інших штамів та робить ще небезпечнішим.
- Ряд країн Європи ввели або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійким до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великою Британією.
- Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією, незважаючи на те, що десятки країн вже ухвалили таке рішення через новий штам коронавірусу, виявлений в країні.