Про це заявив генеральний директор міністерства охорони здоров’я країни Нур Хішам Абдулла, повідомляє New Straits Times.

“Штам A701V і мутації спайкового білка були також виявлені в країнах Південної Америки, в Австралії, Нідерландах і Сінгапурі. Однак ми поки не з’ясували клінічний вплив цього різновиду, його ефективність або агресивність”, – сказав він.

Щоб виявити новий штам мутованого вірусу, в штаті Сабах зібрали зразки заражених COVID-19 пацієнтів. У 60 з них виявили саме мутовану форму.

Глава відомства зазначив, що перша партія вакцин, які закупила Малайзія, незабаром отримає попередню реєстрацію для прискорення процесу початку вакцинації.

“Ми вивчимо дані, і, якщо все добре, вакцина буде попередньо схвалена до березня наступного року”, – сказав Абдулла.