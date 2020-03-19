У маленькому місті на півночі Італії, населення якого становить лише 3300 осіб, зуміли зупинити появу нових випадків зараження коронавірусом.

Про це пише Financial Times.

Експеримент по боротьбі з інфекцією було проведено в італійській комуні Во Еуганео, яка розташовується в провінції Падуя.

Він полягав у тому, що влада протестувала на коронавірус всіх жителів міста, незалежно від того, чи виявлялися у них симптоми. Тих, у кого підтвердили діагноз, і тих, з ким вони контактували, відправили на суворий карантин.

Після повторного тестування з’ясувалося, що органи охорони здоров’я комуни змогли повністю зупинити поширення хвороби.

Експерт з інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона, який бере участь в цьому проєкті, Андреа Крісанті закликав країни, що обмежують тестування на коронавірус, включно з Великою Британією і США, винести уроки та збільшити тестування.

“У Великобританії існує безліч інфекцій, які повністю ігноруються. Ми змогли стримати спалах тут, тому що ми ідентифікували та ліквідували “приховані” інфекції, ізолювавши їх”, – наголосив Крісанті.

Крім того, на цьому тижні Всесвітня організація охорони здоров’я закликала всі країни проводити широкомасштабні тестування, зазначивши, що завдяки цьому Південна Корея і Тайвань домоглися успіху в боротьбі з інфекцією.