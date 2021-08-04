Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Аварія сталася у 20 км від міста Сегу.
Зазначається, що водій вантажівки не впорався з керуванням через шину, що лопнула, і автівка звернула на траєкторію автобуса.
Судячи з фотографій та відео, опублікованих в Інтернеті, внаслідок аварії передня частина автобуса відірвалася.
Крім 41 загиблого, ще 33 особи отримали поранення.
В Африці найнебезпечніші дороги у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 100 000 населення припадає понад 26 смертей.
- Раніше повідомлялось, що, щонайменше, 18 робочих-мігрантів загинули після того, як вантажівка врізалася в пасажирський автобус в північному індійському штаті Уттар-Прадеш.