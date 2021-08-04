41 особа загинула внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на півдні центральної частини Малі, коли вантажівка зіткнулася з пасажирським автобусом.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Аварія сталася у 20 км від міста Сегу.

Зазначається, що водій вантажівки не впорався з керуванням через шину, що лопнула, і автівка звернула на траєкторію автобуса.

Судячи з фотографій та відео, опублікованих в Інтернеті, внаслідок аварії передня частина автобуса відірвалася.

Крім 41 загиблого, ще 33 особи отримали поранення.

В Африці найнебезпечніші дороги у світі, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 100 000 населення припадає понад 26 смертей.