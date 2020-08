Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначимо, на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців, який триває й досі.

На вимогу заколотників президент країни мусив залишити Малі, якщо не хотів допустити силового рішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього долучилися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

These guys in Bamako, Mali are crazy. They just arrested their President for corruption. ^DoS pic.twitter.com/7aBLnb2y4l

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita.

The protesters whose movement led to the coup want the end of France’s influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020