У Малі відбулася спроба державного перевороту. Заколотники також захопили президентський палац і будівлю малійської державної телерадіокомпанії ORTM.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відзначимо, на великій військовій базі країни в Каті поблизу столиці Малі Бамако почався бунт військовослужбовців, який триває й досі.

На вимогу заколотників президент країни мусив залишити Малі, якщо не хотів допустити силового рішення.

Держпереворот очолив полковник Національної гвардії Сади Камара. До нього долучилися заступник начальника військової школи підполковник Мама Секу Лелета, полковник Збройних сил Дьо.

These guys in Bamako, Mali are crazy. They just arrested their President for corruption. ^DoS pic.twitter.com/7aBLnb2y4l — Nelson Havi (@NelsonHavi) August 18, 2020

Coup in progress in Mali to bring an end to the French-backed administration of President Ibrahim Boubacar Keita. The protesters whose movement led to the coup want the end of France’s influence in the country. pic.twitter.com/BF43NcEIUi — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020

A second video Received from Mali taken earlier today showing convoy of troops amid unconfirmed reports of a possible mutiny.

A number of embassies have asked their citizens to stay home following sound of gunfire at an army base. pic.twitter.com/aHsct3fK1f — Samira Sawlani (@samirasawlani) August 18, 2020

Вони розганяли місцевих жителів по домівках і блокувала дороги. Частина малійців вигукувала гасла на підтримку дій заколотників.

Військові заарештували кількох топчиновників уряду Малі, зокрема міністрів фінансів, оборони та закордонних справ, прем’єр-міністра, спікера парламенту, а також сина президента країни Каріма Кейту. За даними джерел Reuters, їх відвезли на базу в Каті.

За повідомленнями, заколотники також захопили президентський палац і будівлю малійської державної телерадіокомпанії ORTM. А сам президент Кейта переховується на базі миротворців ООН і перебуває під охороною французьких військових — хоча раніше з’явилося непідтверджене повідомлення про арешт президента Кейти. Решта чиновників, за повідомленнями, терміново евакуювалися з Бамако.

Mali’s Presidential Villa has been taken over by young protesters following President Keita’s arrest by the Army. pic.twitter.com/a9MMsftusY — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) August 18, 2020

Останніми тижнями в Малі проходили акції протесту проти Кейти і його прем’єра Сіссе. У вівторок також демонстранти почали збиратися на площі Незалежності для продовження протестів.

Під час зіткнень заколотників і їх супротивників загинули не менше п’яти осіб.

Відзначимо, що у 2012 році повстання на базі Каті призвело до того, що тодішній президент Малі Амаду Туре пішов у відставку. Ідентична ситуація сталася і в 1991 році.