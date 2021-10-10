Колумбійську черницю Глорію Сесилію Нарваес, яка була викрадена бойовиками в Малі, звільнили з полону.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Нарваес була взята в заручники у 2017 році, коли працювала місіонеркою в Кутіале, приблизно в 400 кілометрах на схід від Бамако.

Її звільнення відбулося після більш ніж чотирьох з половиною років “спільних зусиль декількох розвідувальних служб”. Водночас невідомо, чи був виплачений викуп за Нарваес.

Влада Малі опублікувала фотографії зустрічі черниці з тимчасовим президентом Асімі Гойтою, одягненим в жовту мантію.

Libération ce jour 09 Octobre de la sœur religieuse Colombienne Gloria NARVAEZ. Elle avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso, dans le cercle de Koutiala à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso.

La Présidence du Mali salue le courage et la bravoure de la sœur. pic.twitter.com/xIDiIhzjMR — Presidence Mali (@PresidenceMali) October 9, 2021

Архієпископ Бамако Жан Зербо також підтвердив її звільнення й повідомив журналістам, що вона “відчуває себе добре”.

“Ми багато молилися про її звільнення. Я дякую малійській владі та іншим добрим людям, які зробили можливим це звільнення”, – сказав він.

Архієпископ також додав, що черниця найближчим часом відправиться до Риму.

Протягом багатьох років надходили нерегулярні повідомлення про безпеку Нарваес. Раніше в цьому році двоє європейців, яким вдалося втекти з полону, повідомили, що з нею все в порядку. У березні її брат отримав від неї листа, в якому підтверджувалося, що вона все ще жива.

Малі щосили намагається стримати наростальний ісламістський повстанський рух, який вперше виник на півночі країни у 2012 році. Викрадення людей, зокрема, стали поширеною практикою в колишній французькій колонії через посилення кризи в області безпеки.