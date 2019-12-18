Через обстріли збройних формувань Російської Федерації на Донбасі сьогодні загинув мирний мешканець.

Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця“, – йдеться в повідомленні.

Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил оперативно організовали евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, нажаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.

“Ця загибель мирного мешканця у Мар’їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу“, – наголосили в ООС.