Про це повідомила прес-служба операції Об’єднаних сил.
“Сьогодні, близько 12:00, у місті Мар’їнка, в результаті вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, було поранено цивільного мешканця“, – йдеться в повідомленні.
Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил оперативно організовали евакуацію пораненого з під щільного ворожого вогню у секторі обстрілу. Проте, нажаль, врятувати чоловіка не вдалося, він помер дорогою до лікарні.
“Ця загибель мирного мешканця у Мар’їнці вкотре доводить, якими безпринципними і аморальними є дії російських окупаційних військ щодо цивільного населення Донбасу“, – наголосили в ООС.
- За минулу добу, 17 грудня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.