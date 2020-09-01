У Маріїнському палаці проводитимуть безкоштовні екскурсії для школярів з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Маріїнський палац відкривають відкривають для широкого загалу вперше після 12 років реставрації, він откит для відвідування в п’ятницю, суботу та неділю, з 10:00 до 17:00.

З ініціативи першої леді Олени Зеленської щочетверга там будуть проходити безкоштовні екскурсії для школярів.

Першу екскурсію 1 вересня провела сама Зеленська, вона пройшла з дітьми по залах і кімнатах палацу і розповіла про церемоніальних заходах, протоколі зустрічі офіційних делегацій, етикеті офіційних обідів, поділилася своїми спогадами і враженнями від зустрічей з лідерами інших держав і їх дружинами і розкрила таємницю президентської булави.