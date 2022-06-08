У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, тому місцевим пропонують їхати до медзакладів окупованого Донецька. Окупанти вже почали "вмовляти" пенсіонерів віком понад 80 років повернутися на роботу.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

У місті не вистачає навіть терапевтів, не кажучи вже про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують або почекати, або самостійно добиратися до Донецька.

Петро Андрющенко показав, як працюють лікарі Маріупольської лікарні №3. Цей медичний заклад фактично обслуговує Центральний та Приморський райони міста, де залишилося не менш ніж 70 тисяч мешканців.