Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

У місті не вистачає навіть терапевтів, не кажучи вже про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують або почекати, або самостійно добиратися до Донецька.

Петро Андрющенко показав, як працюють лікарі Маріупольської лікарні №3. Цей медичний заклад фактично обслуговує Центральний та Приморський райони міста, де залишилося не менш ніж 70 тисяч мешканців.

У розкладі роботи всього п’ять лікарів. Серед них – терапевти та вузькопрофільні фахівці. За словами радника мера, ця фотографія наочно демонструє повний колапс медицини.

“У такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію”, – наголосив він.

Фото: Петро Андрющенко