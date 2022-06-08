Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
У місті не вистачає навіть терапевтів, не кажучи вже про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують або почекати, або самостійно добиратися до Донецька.
Петро Андрющенко показав, як працюють лікарі Маріупольської лікарні №3. Цей медичний заклад фактично обслуговує Центральний та Приморський райони міста, де залишилося не менш ніж 70 тисяч мешканців.
У розкладі роботи всього п’ять лікарів. Серед них – терапевти та вузькопрофільні фахівці. За словами радника мера, ця фотографія наочно демонструє повний колапс медицини.
“У такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію”, – наголосив він.
Фото: Петро Андрющенко
- Нагадаємо, до України повернули двох підлітків — Івана Матковського та Максима Бойка. Студентів Маріупольського будівельного коледжу вдалося повернути після примусової депортації.
- Антисанітарія в зруйнованому окупантами Маріуполі, імовірно, спричинить спалах холери. Росіяни вирішили не допомагати мешканцям міста та готують інфекційні відділення для своїх військових.
- Раніше повідомлялося, що окупанти планують демонтувати напис назви Маріуполя українською мовою на в’їзді до міста.
- Міська рада Маріуполя також повідомляла, що кількість місцевих жителів зменшилася в п’ять разів: у місті проживають близько 120 тисяч осіб.