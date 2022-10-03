Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
21 енергетик загинув за весь період окупації. До трагедії призвело те, що не було проведено розмінування території.
“З них не менше половини – маріупольці. Російська зброя та реальне ставлення до українців продовжує вбивати в Маріуполі”, – написав він.
За словами міського голови, загарбники заявили, що “встигають закінчити до холодів не більше 30% запланованих ремонтів багатоквартирних будинків”. Таке відзвітували на закритій нараді окупаційної адміністрації.
Цього року приступати до відновлення приватних будинків не планують. Тому окупанти пропонують місцевим жителям заселятися в гуртожитки або ж виїхати у РФ.
“Головними напрямами “боротьби з морозами” обрано гуртожитки та “евакуацію” в Росію”, – додав радник мера.
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