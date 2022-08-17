У тимчасово окупованому Маріуполі черга на фільтрацію для того, щоб покинути місто перевищує 1300 осіб.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, на Лівобережжі російські окупанти відкрили другий у місті пункт для проведення фільтрації. “Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців”, – зазначив радник міського голови Маріуполя.

Також він додав, що для того, аби пройти фільтрацію необхідно надати загарбникам власний паспорт, телефон та трудову книжку. Натомість без довідки, яка підтверджує проходження фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись.

Петро Андрющенко наголосив на тому, що російські окупанти всіляко створюють перепони для евакуації мешканців Маріуполя на кожному кроці.

Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі Лівобережний район міста залишається найбільш постраждалим районом з найменшою увагою окупаційної влади.

“Колаборанти не соромлячись відповідають, що забагато уваги Лівобережжю було при Україні, тому мешканці зараз можуть “потерпіти”, – розповів Петро Андрющенко.

Зокрема, у тимчасово окупованому Маріуполі великі черги за гарячою їжею, а воду місцеві мешканці набирають з імпровізованих “колодязів”.