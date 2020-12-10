Чоловік з ножем та невідомим предметом у руках погрожував підірвати банківське відділення у Маріуполі. Нападник взяв у заручники трьох працівниць і вимагав прибуття керівництва поліції.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

“Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про напад на філіал банку по вул. Лепорського в Лівобережному районі Маріуполя та захоплення заручників. Зловмисник зайшов до відділення з коробкою з дротами, в якій, за його словами, знаходився вибуховий пристрій. Чоловік зачинив трьох працівниць у кімнаті та погрожував підірвати всіх, якщо не буде виконано його вимоги. Нападник вимагав покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів”, – йдеться у повідомленні.

На місце протягом 5 хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку, а також рятувальники та інші екстрені служби. У ході розгорнутої спецоперації було організовано роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків і кінологів.

У ході переговорів поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак той не погодився і поводив себе агресивно. Чоловік висунув нові вимоги. Відтак, було прийнято рішення затримати його.

Зловмисником виявився 30-річний житель Торецька. Вибухотехніки небезпечних предметів у коробці не виявили.

Затриманому інкримінують ст. 147 Кримінального кодексу України (захоплення заручників). Тривають слідчі дії.