У Маріуполі на Центральному ринку сталося вбивство. Місцевий житель помер від удару пінцетом.

Про це повідомляє Нацполіція.

Відзначено, злочин стався минулої суботи. 36-річний та 53-річний місцеві жителі посварилися на території ринку. За словами свідків, чоловіки влаштували словесну перепалку, після чого старший ударив молодшого пінцетом у шию та втік. Він отриманого поранення чоловік помер на місці.

Фото: Нацполіція

Того ж вечора правоохоронці розшукали і затримали зловмисника. З’ясувалося, раніше він уже був судимий. У нього вдома знайшли той самий пінцет.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України). Йому загрожує до 15 років в’язниці.