У тимчасово окупованому Маріуполі двоє підлітків підірвалися на снаряді, який здетонував, обидва отримали поранення та перебувають у лікарні.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, сьогодні вранці в Маріуполі у районі вулиці Курчатова пролунали два потужні вибухи, перший о 9 годині, другий о 9:40.

“На жаль, сумна причина. Перший вибух – підлітки полізли знімати відео для Tik-Tok на руїнах та здетонував снаряд. На щастя – живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами. Просто дивом залишились живі. Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху”, – розповів Андрющенко.

А також наголосив, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом, адже розмінування де-факто зупинено. В найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками.

“Всі фото – свіжі. Так виглядає “безпека” окупованого Маріуполя. Російські бомби продовжують вбивати”, – додав Петро Андрющенко.

Зазначимо, що в Україні заміновано понад 150 тисяч квадратних кілометрів території – ця площа відповідає розмірам Австрії, і вона дедалі зростає. Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити.

Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях.

Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися. За даними МВС України, наразі очищено 591 квадратний кілометр, і Сполучені Штати зобов’язалися надати 91,5 мільйона доларів США на роботи з розмінування в Україні протягом наступного року.