Про це повідомив міський голова Маріуполя Петро Андрющенко.

“В Маріуполі горить приміщення розташування російських військових на території ММК ім. Ілліча. Маріупольський спротив повідомляє про успішну диверсію щодо підпалу”, – зазначив Петро Андрющенко.

Також він процитував повідомлення від учасників спротиву, в якому вони зазначають, що горить приміщення окупантів, зокрема горять речі російських армійців та все, що вони награбували.

“На ММК им. Ильича горит здание оккупантов. Вещи, награбленное – все тлен. Буквально. Причину пожара уточнять вслух не будем, но внимательнее надо, панове оккупанты, внимательнее. Опасность для русни, она везде. Рядом. И всегда очень неожиданно”, – йдеться у повідомленні учасників спротиву.

Нагадаємо, що 15 грудня у російському Ангарську виникла масштабна пожежа на місцевому нафтовому заводі. Відомо, що внаслідок інциденту загинуло двоє осіб та ще четверо постраждали. Про пожежу на “Ангарській нафтохімічній компанії” спершу повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв. Він наголосив, що вогонь охопив територію у 2500 кв. м.

Згодом у слідчому комітеті РФ повідомили, що внаслідок пожежі загинуло двоє осіб та ще четверо постраждали. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об’єктів. У російському МНС ймовірною причиною пожежі назвали загазованість систем технологічної установки.

Вогонь на заводі вдалося погасили. Загиблими виявились працівники комбінату. Сейсмологи також повідомили, що у момент вибуху на заводі було зафіксовано землетрус.