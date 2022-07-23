Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

У повідомленні йдеться про те, що питна вода на розлив коштує 4 грн за літр. Буханку звичайного хліба можна купити за 25 грн. Кілограм м’яса – 500 грн, а десяток курячих яєць – 45 грн.

“Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові харчові продукти продають мешканцям Маріуполя з націнкою у 200-300%”, – зазначається у повідомленні.

У самому місті майже немає роботи, проте такі високі ціни. Саме у такий спосіб російські окупанти обкрадають населення та намагаються змусити людей йти на принизливі й небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів.

“Все, що сьогодні роблять окупанти у Маріуполі – це вбивство, руйнування, мародерство та знущання з людей. Російський мир як він є”, – наголосили у Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, що так звана “влада” тимчасово окупованого РФ Маріуполя протягом трьох днів заборонить в’їзд та виїзд з міста. Причина — пошуки людей, які не згодні з діями росіян. З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка росіяни зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Він заявив, що будуть проводитися посилені “фільтраційні та антипартизанські заходи”.