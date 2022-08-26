Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.
Такі повідомлення надіслали батькам у шкільних чатах. Зазначається, що це свідчить про спротив маріупольських родин, які не хочуть відправляти у школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушуватимуть прославляти окупантів та любити “русскій мір”.
Тому окупанти вдаються до залякувань. Спершу погрожують попередженням від поліції, відтак – штрафом у розмірі 40 тисяч рублів, а потім – позбавленням батьківських прав.
“Дистанційного навчання на нашій звільненій території не буде! Вирішувати вам, обирати вам!”, — написала колаборантка.
- Міністр освіти України Сергій Шкарлет та міністерка освіти, науки і спорту Литовської Республіки Юргіта Шюгждінієне обговорили процес організації навчання українських дітей, які тимчасово перебувають у Литві через повномасштабне вторгнення РФ на територію України.
- В Україні внесли зміни до змісту навчальних програм загальної середньої освіти у зв’язку з повномасштабною війною РФ проти України.
- У школах Києва більше не вивчатимуть російську мову, а вчителі не проводитимуть уроки мовою держави-окупанта.