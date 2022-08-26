Колаборанти у Маріуполі погрожують мешканцям позбавленням батьківських прав, якщо ті не віддадуть дитину на очне навчання до окупаційної школи.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради у Telegram.

Такі повідомлення надіслали батькам у шкільних чатах. Зазначається, що це свідчить про спротив маріупольських родин, які не хочуть відправляти у школи своїх дітей, де їх будуть навчати ненавидіти Україну, українську мову, змушуватимуть прославляти окупантів та любити “русскій мір”.

Тому окупанти вдаються до залякувань. Спершу погрожують попередженням від поліції, відтак – штрафом у розмірі 40 тисяч рублів, а потім – позбавленням батьківських прав.

“Дистанційного навчання на нашій звільненій території не буде! Вирішувати вам, обирати вам!”, — написала колаборантка.