У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники нічого не роблять для того, аби погасити пожежу, тому жителі міста самостійно набирають пісок, аби її ліквідувати.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

У повідомленні зазначається, що мешканці Маріуполя зрозуміли, що на служби окупантів не варто розраховувати, тому намагаються самостійно погасити велику пожежу, аби не допустить її катастрофічних наслідків.

“Люди згуртувалися та самостійно їздять на море по пісок, аби гасити пожежі. Води в кранах не має. Окупаційна влада не реагує, жителів міста відправили на самовиживання. Ось, так вкотре виглядає справжнє “своїх не кидаємо”, – наголосили у міській раді Маріуполя.

Раніше зазначалося, що в тимчасово окупованому Маріуполі ситуація доволі складна , адже через бездіяльність окупантів пожежа розповсюджується далі по місту.

“Через те, що своєчасно не погасили пожежу на заводі “Сателіт” та у мікрорайоні “Східний” загоряння розповсюджується далі. Попіл летить по всій окрузі. Ускладнює ситуацію сильний штормовий вітер, який заносить попіл у будинки без вікон, створюючи нові місця займання вогнем”, – наголосили у Маріупольській міській раді.