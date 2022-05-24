У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Наразі тіла залишаються в руїнах. Поступово запах від їх розкладання відчувається у сусідніх будівлях.

Для “офіційного” безплатного перепоховання загиблого необхідно дочекатись черги. Згодом самостійно привезти тіло загиблого в “морг” та погодитися із тим, що особа була вбита саме українською армією. Внаслідок цього перед одним із моргів лежить велика кількість тіл.

“При розборі завалів багатоповерхівки в районі приміської АЗС-2 на пр. Миру в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих під завалами з високим ступенем розкладання. Через відмову місцевих збирати та упаковувати тіла загиблих МНС Росії залишило місце робіт. Тіла загиблих залишились на місці, через частково розібрані завали сморід чутно майже в усьому кварталі”, — написав Андрющенко.

Як зазначив радник, через такі умови в імпровізованому моргу біля “Метро” на вулиці складено в пакетах велику кількість трупів, що зображено на фото.