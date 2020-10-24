Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.
Правоохоронці отримали інформацію про можливу підробку бюлетенів з соціальних мереж.
Цей факт відразу ж зареєстрували в Єдиному реєстрі заяв і повідомлень громадян про правопорушення.
У поліції закликали виборців дотримуватися закону з підготовки та проведення виборів.
- Вже в цю неділю, 25 жовтня, в Україні пройдуть чергові вибори до обласних рад. А також перші вибори до районних рад та об’єднані громади. День напередодні традиційно вважається днем тиші.
- У день місцевих виборів, 25 жовтня, у Державному бюро розслідувань працюватиме телефонна “гаряча лінія“, куди можна буде повідомити про порушення виборчого законодавства.