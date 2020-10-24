У місті Маріуполь (Донецька область) могли підробити 200 тисяч бюлетенів для голосування на місцевих виборах. Правоохоронці перевіряють цей факт.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Правоохоронці отримали інформацію про можливу підробку бюлетенів з соціальних мереж.

Цей факт відразу ж зареєстрували в Єдиному реєстрі заяв і повідомлень громадян про правопорушення.

У поліції закликали виборців дотримуватися закону з підготовки та проведення виборів.