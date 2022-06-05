Для отримання питної води жителі Маріуполя тепер мусять записуватися в чергу, однак через спеку поставки води можуть скоротитися.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні”, – наголосив він.

Основною причиною такого дефіциту є падіння рівня води у природних джерелах, звідки її набирають. Надалі прогнозують подальше скорочення поставок у зв’язку з літньою спекою.

Гуманітарної допомоги від окупантів стає все менше – її видають тепер лише пенсіонерам. Решту місцевих жителів змушують працювати за їжу.

Молодь змушують записуватися у так звані дружини та допомагати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. У випадку відмови погрожують мобілізувати в армію “ДНР”.

“Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців”, – констатує Андрющенко.