Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні”, – наголосив він.
Основною причиною такого дефіциту є падіння рівня води у природних джерелах, звідки її набирають. Надалі прогнозують подальше скорочення поставок у зв’язку з літньою спекою.
Гуманітарної допомоги від окупантів стає все менше – її видають тепер лише пенсіонерам. Решту місцевих жителів змушують працювати за їжу.
Молодь змушують записуватися у так звані дружини та допомагати мобільним патрулям, зокрема у фільтраційних заходах. У випадку відмови погрожують мобілізувати в армію “ДНР”.
“Маріуполь цілеспрямовано та планомірно перетворюють на гетто для українців”, – констатує Андрющенко.
- Нагадаємо, на берегах Азовського моря маріупольці знаходять мертву рибу та дельфінів. Оскільки температура залишається в межах норми, початок вимирання фауни свідчить лише про наявність хвороби у морі. Водночас у місті російській окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах багатоповерхівок. Унаслідок чого в Маріуполі гостро постає питання епідемій.
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