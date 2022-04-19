Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці нардепа.
Сергій Тарута зазначив, що у лікарні перебували поранені захисники й ховалися маріупольці з дітьми. Причина у тому, що в знищеному від російської авіації місті більше ніде ховатися.
Поки міська влада не коментувала інформацію. Зазначимо, що раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта. У ній він розповів, що на “Азовсталь” скидатимуть тритонні потужні бомби, аби знищити його.
- Нагадаємо, міська рада Маріуполя констатувала, що російські загарбники знищили місцевий Азовський судноремонтний завод – найстаріше підприємство Маріуполя.
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про успішне відбиття ворожих атаки у Рубіжному та Попасній (Луганська область). За словами Гайдая, українські захисники вбили десятки російських загарбників.
- У Луганській області російська війська пошкодили високовольтну лінію. Внаслідок ворожої атаки без світла залишилися 215 населених пунктів.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російська армія розпочала наступний етап “спецоперації” проти України. Головна мета – нібито “звільнити” ОРДЛО”.
- Російські військові продовжують завдавати важких ударів по металургійному заводу “Азовсталь” у Маріуполі, де наразі переховуються сотні цивільних жителів. Командир полку “Азов” Денис Прокопенко закликав світових лідерів сприяти проведенню евакуації із заблокованого міста.