Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці нардепа. 

Сергій Тарута зазначив, що у лікарні перебували поранені захисники й ховалися маріупольці  з дітьми. Причина у тому, що в знищеному від російської авіації місті більше ніде ховатися.

Поки міська влада не коментувала інформацію. Зазначимо, що раніше Служба безпеки України оприлюднила перехоплену розмову російського окупанта. У ній він розповів, що на “Азовсталь” скидатимуть тритонні потужні бомби, аби знищити його.