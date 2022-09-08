У Маріуполі на міні підірвалися місцеві жителі. Вони розчиняли металургійний комбінат імені Ілліча без попереднього розмінування.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, маріупольців відправили на розчистку цеху. Окупаційна влада РФ не подбрала про попереднє розмінування території для безпеки людей.

“Підсумок – люди підірвались на міні. Вибух був такої потужності, що чуло все місто”, — заявив він.

Постраждало четверо осіб. Вони перебувають в лікарні в надважкому стані. За словами Петра Андрющенка, через характер поранень та недостатності запасів крові — можливість виживання цих постраждалих мінімальна.

“Лють. Просто Лють. Маріупольці, зробіть уже висновки. Ваше життя для окупантів та колаборантів нічого не коштує. Тому вас використовують в якості міношукачів. Не вірте. Евакуюйтесь. Поки не пізно”, — закликав радник мера.