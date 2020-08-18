Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.
Зазначається, що подія сталася вчора, 17 серпня, об 11:30 на території комбінату в Кальміуському районі.
Невідомий чоловік здійснив п’ять пострілів у бік охоронця підприємства, після чого втік з місця злочину. У постраждалого влучило кілька куль, із травмами його ушпиталили.
На пошуки зловмисника орієнтовано весь особовий склад поліції.
Наразі правоохоронці опитали всіх свідків події, вилучили записи з камер відеоспостереження, здійснили огляд місця події та вилучили речові докази. Призначено ряд експертиз.
Попередня кваліфікація події – ст. 15, ч. 1, 2, ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (Замах на умисне вбивство).
Поліція звертається до громадян з проханням допомогти встановити особу правопорушника.
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