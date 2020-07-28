У Маріуполі Донецької області невідомий з сокирою увірвався в синагогу — поранив охоронця і кинув у бік будівлі банки з фекаліями, піском і невідомою речовиною.

Інформацію про напад підтвердив у Facebook головний рабин України Моше Реувен Асман.

“28 липня 2020 року… на синагогу Маріуполя було скоєно напад. Після ранкової молитви в синагогу ввійшов невідомий з сокирою. Він напав на охоронця, який вийшов назустріч, і завдав йому кілька ударів сокирою. Зав’язалася бійка і, попри отримані поранення, охоронцю вдалося обеззброїти злочинця. Тікаючи, нападник встиг кинути в будівлю синагоги заздалегідь підготовлені банки й пакети з фекаліями, піском і невідомою речовиною”, – написав рабин.

Також повідомляється, що в цей час у синагозі перебували люди. Вони не постраждали.

На місце інциденту була викликана поліція. Зловмисника розшукують.