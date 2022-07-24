У Маріуполі окупанти напали на місцевого жителя. П'яні росіяни через зауваження кинули гранату в маріупольця.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

Вибух пролунав в районі вулиці Гранітна близько 20:15. Декілька п’яних військових окупантів гучно гуляли.

Місцевий житель зробив зауваження їм. У відповідь російські військові кинули гранату в його двір.

Внаслідок атаки двох цивільних поранено. Один з них перебуває у важкому стані. Радник мера наголосив, що окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців.

Крім того, окупанти закрили до ранку понеділка в’їзд та виїзд з окупованого Маріуполя. На вихідних вони планували повести “фільтраційні та антипартизанські заходи”.

Петро Андрющенко закликав людей бути обережними. Російські окупанти можуть діяти жорстко, бо вони зазнали значних втрат. Цьому передувала “погана ніч для окупантів в Бердянську”, де вони втратили певну кількість військових.

Місцевим жителям радили вичистити телефони та не виходити з будинків без зайвої необхідності. Також радили оминати блок-пости та допомогати один одному.