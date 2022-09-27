Окупанти можуть мобілізувати у Маріуполі близько 10 тисяч чоловіків. Такий сценарій стане можливим після результатів фіктивного псевдореферендуму.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

За словами мера Вадима Бойченка, під мобілізацію першими потрапили жителі депресивних регіонів Росії. Він наголосив, що якщо Москва не жаліє власних людей, то чи буде вона ставитися інакше до тих, кого нищила з самого початку війни артилерією та авіацією.

Наслідки примусової мобілізації відчувають у так званій “ДНР”. У Донецьку майже не залишилося чоловіків. Більшість загинула на фронті, воює, перебуває у полоні або в лікарнях. За словами мера, такий сценарій очікує і маріупольців.

Окупанти й раніше заманювали жителів Маріуполя на війну. Вони заохочували їх через смс, де пропонували роботу, а потім відправляли на фронт.

“Псевдореферендум – це перший відкритий крок до мобілізації. Закликаю чоловіків призовного віку виїжджати! Росія нищить своїх людей на фронті. Для неї життя людини не має цінності” — наголосив Вадим Бойченко.