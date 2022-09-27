Про це повідомила Маріупольська міська рада.
За словами мера Вадима Бойченка, під мобілізацію першими потрапили жителі депресивних регіонів Росії. Він наголосив, що якщо Москва не жаліє власних людей, то чи буде вона ставитися інакше до тих, кого нищила з самого початку війни артилерією та авіацією.
Наслідки примусової мобілізації відчувають у так званій “ДНР”. У Донецьку майже не залишилося чоловіків. Більшість загинула на фронті, воює, перебуває у полоні або в лікарнях. За словами мера, такий сценарій очікує і маріупольців.
Окупанти й раніше заманювали жителів Маріуполя на війну. Вони заохочували їх через смс, де пропонували роботу, а потім відправляли на фронт.
“Псевдореферендум – це перший відкритий крок до мобілізації. Закликаю чоловіків призовного віку виїжджати! Росія нищить своїх людей на фронті. Для неї життя людини не має цінності” — наголосив Вадим Бойченко.
- Мобілізація у РФ призведе до тиску на російську економіку. Рішення призвати до лав російської армії 300 тисяч чоловіків завдасть відчутного удару по її найслабших ланках.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.