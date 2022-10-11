Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Маємо підтверджену джерелами інформацію, що саме в будівлі центрального райвідділу поліції ФСБ РФ влаштувала катівню. Тут утримують “підозрілих” та тортурами вибивають зізнання у співпраці з Україною”, – розповів Петро Андрющенко.

За його словами, на відміну від попередньої практики, до Оленівської в’язниці людей не вивозять до отримання всіх необхідних свідчень. Для так званого суду їх або етапують до Донецького СІЗО, або ж люди просто зникають.

Крім того, він зазначив, що геноцид українців в Маріуполі не закінчується, й окупанти продовжують фільтраційні процедури.

“Фільтраційні процедури від окупантів не закінчились. Черги не меншають, а нелюдяність зростає. Основним пунктом фільтрації є будівля центрального райвідділу поліції. Окрім того, саме тут розташувались працівники ФСБ Росії та слідчого комітету”, – наголосив радник міського голови Маріуполя.

Раніше Петро Андрющенко зазначав, що у тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники продовжують проводити фільтраційні заходи, щодня майже 100 осіб змушені проходити так звані “перевірки”.

“Якось з “референдумом” та нашим наступом ця тема трохи забулась. Даремно. На сьогодні щодня до 100 людей проходять фільтрацію прямо в місті. Це обов’язкова вимога при влаштуванні на роботу на “російських підрядників”. Тобто, без фільтрації ти просто “ніхто””, – розповів Петро Андрющенко.