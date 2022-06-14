У Маріуполі окупаційна влада планує провести вистави у знищеному Драмтеатрі. Вони мають намір відкрити новий сезон з 10 вересня.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Відкрити розбомблений Драмтеатр планують двома-трьома танцювальними та естрадно-концертними номерами. Зокрема вони мають намір влаштувати театральну постановку.

“Немає такого дна нелюдяності, яке б не пробили окупанти”. – написав Андрющенко. “Танок по кістках, вистава на могильнику”.

Зазначимо, що окупанти вже влаштовували “автопробіг волонтерів” та “екскурсію” у Драмтеатрі. Вони провели цей захід після розбору завалів, який вони ж спровокували, скинувши на будівлю авіабомбу 16 березня.

За даними журналістського розслідування Associated Press, внаслідок авіаудару російської авіації могли загинути близько 600 людей. Мирним жителям спочатку пропонували кошти за ліквідацію завалів, проте місцеві відмовлялися. Окупанти швидко перестали залучати їх до робіт, щоб приховати реальні втрати серед населення. Тіла загиблих вивозили вантажівками до Старого Криму.