У Маріуполі стали зводити 5-поверхівки в районі виїзду на Мангуш. Окупанти заселятимуть туди російських військових, а також тих, хто буде обслуговувати військову базу окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Ворожа пропаганда анонсувала “велике будівництво” для жителів міста. Самі будівельники на місці не приховують, що в будинку житимуть насправді військовослужбовці РФ. Крім них туди заселять колаборантів, котрі співпрацюють з окупантами.

“Потужність анонсованого житла – 1015 квартир. В середньому можливо 3 тис. маріупольців отримують хоча б таке житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває в місті на зараз. Іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди типу хостела з кімнатами на 8 людей і палатки. Але знов – це потреби на 1 відсоток населення”, – наголосив Андрющенко.

За словами радника мера, житло будують під керівництвом російського міноборони. Біля будинків також зводять фортифікаційні лінії оборони.

“В підсумку – це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей. Очікувано. Але хоча б так можна було радіти про частину маріупольців, якщо б їх не використовували як живий щит”, – наголосив Андрющенко.