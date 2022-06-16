Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Ворожа пропаганда анонсувала “велике будівництво” для жителів міста. Самі будівельники на місці не приховують, що в будинку житимуть насправді військовослужбовці РФ. Крім них туди заселять колаборантів, котрі співпрацюють з окупантами.
“Потужність анонсованого житла – 1015 квартир. В середньому можливо 3 тис. маріупольців отримують хоча б таке житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває в місті на зараз. Іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди типу хостела з кімнатами на 8 людей і палатки. Але знов – це потреби на 1 відсоток населення”, – наголосив Андрющенко.
За словами радника мера, житло будують під керівництвом російського міноборони. Біля будинків також зводять фортифікаційні лінії оборони.
“В підсумку – це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей. Очікувано. Але хоча б так можна було радіти про частину маріупольців, якщо б їх не використовували як живий щит”, – наголосив Андрющенко.
- Нагадаємо, #Букви документують обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя та інших окупованих Росією українських територій з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Читайте частину першу.
- #Букви продовжують публікувати обставини життя та загибелі цивільних мешканців Маріуполя у другій частині.
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