Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Ворожа пропаганда анонсувала “велике будівництво” для жителів міста. Самі будівельники на місці не приховують, що в будинку житимуть насправді військовослужбовці РФ. Крім них туди заселять колаборантів, котрі співпрацюють з окупантами.

“Потужність анонсованого житла – 1015 квартир. В середньому можливо 3 тис. маріупольців отримують хоча б таке житло. Однак, це потреба всього 2 відсотків від всіх, хто перебуває в місті на зараз. Іншим готують тимчасові бетонні одноповерхові споруди типу хостела з кімнатами на 8 людей і палатки. Але знов – це потреби на 1 відсоток населення”, – наголосив Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

За словами радника мера, житло будують під керівництвом російського міноборони. Біля будинків також зводять фортифікаційні лінії оборони.

“В підсумку – це будівництво не має нічого спільного з турботою про людей. Очікувано. Але хоча б так можна було радіти про частину маріупольців, якщо б їх не використовували як живий щит”, – наголосив Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко