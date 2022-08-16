У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають жителів міста в одному приміщенні та агітують приєднуватися до російської пропаганди.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, пропаганда РФ та вербування у тимчасово окупованому Маріуполі стають дедалі активнішими. Російські окупанти зібрали мешканців міста віком від 16 до 35 років та довго розповідали їм про те, як правильно необхідно любити батьківщину та про перспективи вступу до “неокомсомолу”.

“Єдине про ще забули згадати окупанти – це перспектива померти в окопах за “бананову республіку”, – зазначив Петро Андрющенко.

Окрім того, він додав, що окупанти ще раз показали свій низький рівень, коли зібрали підлітків та молодь, в яких вони самі забрали нормальне дитинство, життя та подарували незрозумілі перспективи й агітували робити те саме з українцями.

“Примара “необільшовизму” крокує Донецькою областю”, – зауважив радник міського голови Маріуполя.

Також у Маріуполі окупанти посилили терор щодо освітян. Вчителям заборонено виїжджати за межі міста та до них застосовують фізичний примус. Вчителям заборонили виїзд, бо провалюється поновлення роботи навчальних закладів.

Російські окупанти гучно оголошували про відкриття більшості шкіл, ліцеїв та двох вишів, але план не виходить виконати. Освітянам перестали видавали перепустки на виїзд із міста. Російські окупанти застосовують фізичну силу до вчителів. У такий спосіб вони намагаються переконати їх виходити на роботу.