Російські окупаційні війська у Маріуполі пропонують жителям воду з відкритих водойм. Вони позиціюють її як питну та очищену.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко у Telegram.

Окупанти створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, особливо дизентерії. Проведено дослідження щодо стану води. Згідно з ними рідина має у своєму складі каліформи. Тобто вода, яку набирають у відкритих водоймах як річки та озера, змішана з фекальною речовиною.

Таку воду пити заборонено. Російські військові набирають її у річці Кальчик, що підтверджено дослідженнями.

Раніше Петро Андрющенко зазначав, що у зруйнованому місті зовсім немає питної води, а технічна була лише в деяких районах міста на початку липня. Через обстріли та бомбардування у Маріуполі пошкоджено 90% інфраструктури.

Маріупольська міська рада повідомляла, що станом на 5 липня жителі отримували п’ять літрів питної води на тиждень, але такої кількості не вистачало. Тому цивільні набирали її у калюжах та каналізаційних колодязях. Але такий спосіб небезпечний, бо по всьому місту розташовані стихійні поховання та сміття. Все це потрапляє до землі та води, що підвищує шанси на зараження небезпечними інфекційними хворобами.