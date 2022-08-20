Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

У повідомленні зазначається, що окупанти надсилають жителям Маріуполя повідомлення на телефон з пропозицією вступити до лав збройних сил так званої “ДНР”. Росіяни пропонують за “службу” по 200 тисяч рублів.

“Такі повідомлення свідчать про те, що росіянам оперативно необхідне нове гарматне м‘ясо. Адже в них величезні втрати, а своїх хочеться прикрити. Звичайно людьми окупованих територій, життя яких для них нічого не варті. Більшість з них навіть не зможуть дожити до першої зарплати”, – зазначили у Маріупольській міській раді.

Окрім того, закликали місцевих мешканців тимчасово окупованого Маріуполя бути обережними та виїжджати з міста.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області російські окупанти задля поповнення лав своєї армії обмінюють інформацію про чоловіків у літніх жінок біля під’їзду на їжу. Чекають чоловіків навіть поблизу дитячих садків.