Відомий пастор з Маріуполя Геннадій Мохненко щойно втратив на війні свою прийомну доньку. Пастор назвав дії армії РФ в його місті геноцидом.

Про це повідомляє місцеве релігійне видання “Радіо Марія”.

Геннадій Мохненко стверджує: офіційна статистика вбитих мирних жителів Маріуполя далека від дійсності, адже не усіх людей рахують.

“Окупанти вбили вже декілька тисяч мирних жителів Маріуполя. І це лише офіційна статистика, яка очевидно є далекою від реальності. Тому що … ніхто не рахував мою прийомну доньку, від якої нічого не залишилося! Вона була сиротою. А сьогодні мені повідомили, що сиротою залишився й її синочок”, – заявив пастор.

Він додав, що таких непорахованих людей багато, а те, що зараз відбувається у місті – це справжній геноцид.

“Місто Маріуполь перетворене окупантами у справжнє пекло! У підвалі моєї церкви сидять сотні жінок і дітей! У них вже немає ані їжі, ані води, ані тепла… НІЧОГО!” – констатує Геннадій Мохненко.

Пастор розповів, що окупанти руйнують все та обстрілюють з усього, убиваючи людей щодня та щогодини. Вони не пропускають мирних жителів, а трупи лежать просто на дорогах.

Він висловив сподівання на те, що на цьому настане крах кривавого режиму, а важкі жертви українців не є марними – попереду в України світле майбутнє.

“Я абсолютно переконаний, що Господь доб’є Україною всю оцю чекістську нечисть! Я переконаний, що смерті наших хлопців, дівчат і моєї доньки цьому числі — не марні! Я впевнений, що ми прорвемося і побудуємо кращу країну для наших дітей та онуків”, – розповів пастор Геннадій Мохненко.