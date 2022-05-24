Про це повідомила Маріупольська міська рада.
Окупанти намагаються посилити інформаційний тиск на людей. Проте на вулицях майже немає глядачів. У мерії зазначили, що такого маневру, ймовірно, вистачило б для росіян, але “наших людей такою “лапшою” не нагодуєш”.
“ЗомбіТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків”, – йдеться у повідомленні.
Росіяни створили одну з найбільших гуманітарних катастроф у Маріуполі. Вони зруйнували місто та блокували гуманітарну допомогу. Маріуполь не має нормального енерго-, водо- та газопостачання.
Загарбники самопроголосили “мером” колаборанта Костянтина Іващенка. Від початку вторгнення у місті загинуло близько 20 тисяч мирних жителів, але точна кількість невідома.
- Нагадаємо, губернатор Петербурга Олександр Беглов та голова ДНР Денис Пушилін обговорили встановлення побратимських зв’язків між Санкт-Петербургом та Маріуполем.
- На території тимчасово окупованого порту в Маріуполі знаходяться український метал та зерно. Зараз росіяни намагаються частково його відновити, що сигналізує про намір агресора вивезти крадене українське майно.
- Народний депутат України Сергій Тарута розповів про подробиці щодо жертв та чинних обставин у Маріуполі. За його словами, у місті під завалами багатоповерхівки у бомбосховищі знайшли тіла щонайменше 200 людей. Також щонайменше 500 маріупольців ховались у будівлі Драмтеатру в момент бомбардування.
- Міська рада Маріуполя опублікувала імена колаборантів з місцевої фракції “Опозиційної платформи – За життя”. Вони перейшли на сторону росіян від початку наступу на Україну.