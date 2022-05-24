У Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Окупанти намагаються посилити інформаційний тиск на людей. Проте на вулицях майже немає глядачів. У мерії зазначили, що такого маневру, ймовірно, вистачило б для росіян, але “наших людей такою “лапшою” не нагодуєш”.

“ЗомбіТБ відтепер і в Маріуполі. Окупанти розгорнули в місті мережу пересувних телевізійних екранів. Святкування Дня перемоги показало всю нелояльність місцевих жителів до нового режиму. Зі 150-170 тисяч містян на офіційний захід прийшло лише кілька десятків”, – йдеться у повідомленні.

Росіяни створили одну з найбільших гуманітарних катастроф у Маріуполі. Вони зруйнували місто та блокували гуманітарну допомогу. Маріуполь не має нормального енерго-, водо- та газопостачання.

Загарбники самопроголосили “мером” колаборанта Костянтина Іващенка. Від початку вторгнення у місті загинуло близько 20 тисяч мирних жителів, але точна кількість невідома.