У Маріуполі окупанти заарештували підлітків, які співали український гімн. Підлітків змусили просити вибачення на камеру.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, на підлітків “донесли” містяни. Сюжет оприлюднили російські ЗМІ.

“В Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто”, – зазначив Андрющенко.

Пропагандисти заявили, що неповнолітні вигукували “неонацистські лозунги” та гімн. Окупанти змусили перепрошувати підлітків.

Неповнолітні сказали, що все сталося через алкогольні напої. Одна з затриманих заявила, що не хоче до в’язниці та, щоб її маму та тата лишили батьківських прав.