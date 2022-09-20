Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко у Telegram.
За його словами, на підлітків “донесли” містяни. Сюжет оприлюднили російські ЗМІ.
“В Маріуполі заарештували підлітків, які співали гімн України. Очікувано. У тому числі для того і проводили зачистку. Сумно, що знайшли через доноси своїх же містян. Дивлячись на все це розумієш, що заради таких юнаків варто боротись за місто”, – зазначив Андрющенко.
Пропагандисти заявили, що неповнолітні вигукували “неонацистські лозунги” та гімн. Окупанти змусили перепрошувати підлітків.
Неповнолітні сказали, що все сталося через алкогольні напої. Одна з затриманих заявила, що не хоче до в’язниці та, щоб її маму та тата лишили батьківських прав.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що з тимчасово окупованого Маріуполя росіяни вивезли до Москви ще 135 дітей. Їм планують надати російське громадянство та розселити по російських сім’ях.