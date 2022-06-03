Нещодавно російські окупанти знімали сюжет для пропагандистського телеканалу Russia Today. Задля "красивої картинки" загарбники з танків обстрілювали житлові будинки. Зараз, коли завали цих будинків почали розбирати, під ними знаходять тіла загиблих цивільних.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він опублікував фото з сюжету, який знімали для пропагандистського російського ЗМІ та зауважив, що окупанти обстріляли будинки у районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня.

Зараз окупанти почали розбирати завали обстріляних будинків, написав Андрющенко наголосивши, що вони роблять це для того, щоб приховати свої злочини.

“Вчора з-під завалів дому на фото, одного з тих, який було для шоу розстріляно російським танком, дістали 6 тіл загиблих цивільних”, – додав Андрющенко.

Він уточнив, що це були тіла п’яти чоловіків та однієї жінки. Тіла людей одразу ж вивезли в братську могилу у селі Виноградне.

“Це – перший зафіксований і неоспоримий факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відео контенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали”, – резюмував Петро Андрющенко.