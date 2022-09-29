У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники зобов’язали всіх освітян та медиків до 1 січня отримати російські паспорти, а також здати українські.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вчора відбулося засідання адміністрації гауляйтерів Маріуполя. За підсумками – всі освітяни, медики та “бюджетники” в період з 1 жовтня до 1 січня зобов’язані отримати російські паспорти. При тому, на відміну від пересічних громадян, їх зобов’язали в безумовному порядку здати паспорти громадян України. Фактично, їх зачиняють в місті без можливості покинути територію (окуповану – ред.) РФ”, – розповів Петро Андрющенко.

Також він зазначив, що проведення так званого “референдуму” поклало початок мобілізації в Маріуполі. Першими потрапили під мобілізацію чоловіки-переселенці з тимчасово окупованих територій Донецька, Макіївки та Горлівки.

“Така помста “Донбасу” тим, хто з 2014 року обрав життя у вільній Україні”, – наголосив міський голова Маріуполя.

Крім того, він зазначив, що вже з 1 жовтня почнеться обхід спеціальними комісіями багатоповерхівок та приватних будинків для виявлення зачиненого і незаселеного житла. Все зачинене житло буде примусово відкрито та відведено для розселення жителів Маріуполя.

Петро Андрющенко зауважив, що такі дії свідчать про початок процесу офіційного привласнення житла російськими окупантами. За його словами, виняток зроблять лише для місцевих жителів Маріуполя, що знаходяться на території Росії.