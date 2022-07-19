У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники поновили збір персональних даних про мешканців міста для проведення псевдореферендуму.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, російські окупанти для підготовки до проведення “референдуму” знову збирають інформацію про людей. І роблять вони це під приводом чергового збору заяв на відновлення житла.

“Це вже третя хвиля збору заяв під цим приводом. Активізація та поновлення пов’язана з новими планами та вказівками від російських кураторів про перенесення дати псевдореферендуму на кінець липня – початок серпня”, – додав Петро Андрющенко.

Крім того, у Маріуполі триває підготовка до мобілізації. Відтак для отримання разової перепустки на в’їзд або виїзд у місто, необхідно обов’язково надати військовий квіток.

Облік веде безпосередньо комендатура, яка звіряє дані, які надали в заявах на відновлення житла. Таким чином загарбники не лише формують списки для фальсифікації референдуму, але й відновлюють військовий облік.

Нагадаємо, що 15 липня у тимчасово окупованому Маріуполі було помічено велику колону російської військової техніки, яка рухалася у бік Запорізької області. У колоні на механічних дорожніх автомобілях “тягачах” було помічено російську бойову гусеничну машину БМД-4, яка призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою.