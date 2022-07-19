Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, російські окупанти для підготовки до проведення “референдуму” знову збирають інформацію про людей. І роблять вони це під приводом чергового збору заяв на відновлення житла.
“Це вже третя хвиля збору заяв під цим приводом. Активізація та поновлення пов’язана з новими планами та вказівками від російських кураторів про перенесення дати псевдореферендуму на кінець липня – початок серпня”, – додав Петро Андрющенко.
Крім того, у Маріуполі триває підготовка до мобілізації. Відтак для отримання разової перепустки на в’їзд або виїзд у місто, необхідно обов’язково надати військовий квіток.
Облік веде безпосередньо комендатура, яка звіряє дані, які надали в заявах на відновлення житла. Таким чином загарбники не лише формують списки для фальсифікації референдуму, але й відновлюють військовий облік.
Нагадаємо, що 15 липня у тимчасово окупованому Маріуполі було помічено велику колону російської військової техніки, яка рухалася у бік Запорізької області. У колоні на механічних дорожніх автомобілях “тягачах” було помічено російську бойову гусеничну машину БМД-4, яка призначена для транспортування особового складу повітрянодесантних військ, підвищення його мобільності, озброєності й захищеності на полі бою.
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- Натомість у Росії продовжують залучати до свого наступу на Донецьку та Луганську області номінально шість окремих армій. У повній чисельності, перед вторгненням, ці формування були створені налічуючи близько 150 000 осіб.
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