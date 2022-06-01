Російські загарбники відновили водопостачання у всіх районах Маріуполя. Проте вода тепер не лише в кранах, але й на вулицях.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Тепер у маріупольців нова розвага на літо. Замість купатись у фонтанах – просто купатись на вулицях”, – зазначив Петро Андрющенко.

Саме через подібні експерименти російських окупантів та теплу погоду епідемія стала реальністю. Підтвердженням цього є не лише рівень смертності, але й інші наслідки.

Наразі всі жителі Маріуполя знаходяться під загрозою через відсутність доступу та можливостей їх евакуювати.