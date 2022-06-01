Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
“Тепер у маріупольців нова розвага на літо. Замість купатись у фонтанах – просто купатись на вулицях”, – зазначив Петро Андрющенко.
Саме через подібні експерименти російських окупантів та теплу погоду епідемія стала реальністю. Підтвердженням цього є не лише рівень смертності, але й інші наслідки.
Наразі всі жителі Маріуполя знаходяться під загрозою через відсутність доступу та можливостей їх евакуювати.
- За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, наразі у мешканців міста немає доступу до води та їжі.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.