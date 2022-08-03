У Маріуполі російські загарбники знищили меморіал пам’яті українським військовослужбовцям, які загинули під час війни Росії проти України.

Про це повідомив радним міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупаційна влада РФ зруйнувала меморіал, який був присвячений українським захисникам. Дубові листя з бронзи на яких на кожному було ім’я загиблого героя, загарбники демонтували й викинули разом з будівельним сміттям.

“Після Оленівки окупанти мстяться та знищують навіть пам’ять про українських захисників. Так виглядає страх. Скоро побачите, як виглядає відплата. Кожен, хто доторкнувся до меморіалу буде покараний. Кожен. Лють. Просто Лють”, – наголосив Петро Андрющенко.

Також у міській раді Маріуполі зауважили, що цей меморіал став важливою складовою оновленої площі Свободи. Він був виготовлений з граніту у формі українського герба, по якому струмує вода як символ пролитих сліз. Вода омиває бронзові дубові листя, на кожному з яких – ім’я загиблого героя.

Крім того, у Маріупольській міській раді повідомили про те, що на місце меморіалу окупанти планують встановити пам’ятник Олександру Невському на коні.